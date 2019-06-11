Двоє українських воїнів отримали поранення з початку доби. Ворог п’ять разів порушив перемир’я, — штаб ООС

З початку доби ворог п’ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У повідомленні зазначається: «В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив чотири обстрілу позицій Об’єднаних сил, з них:

двічі в районі населеного пункту Широкіно, від напрямку Саханки — з автоматичного гранатомета і снайперської гвинтівки;

Водяне від напрямку населеного пункту Вужачку — зі стрілецької зброї;

поблизу Пісків, з боку населеного пункту Веселе — з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл позицій Об’єднаних сил:

в районі населеного пункту Південне, від напрямку шахти імені Гагаріна — з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу ворожих два українських військовослужбовців отримали поранення. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються».