Курс долара у вівторок різко розвернувся і підріс, банкіри заговорили про девальвацію

На валютному ринку після вчорашнього впевненого здешевлення безготівковий долар різко розвернувся і пішов вгору: до вечора 11 червня його курс підскочив на 23 копійки, і торгівля завершилася в рамках 26,43-26,48 грн./$.

Для багатьох подорожчання долара виявився абсолютно несподіваним. Адже з самого ранку гривня зміцнювалася, її курс йшов до 26,18 грн./$. Більше того — банкіри розповідають, що Нацбанк досить активно скуповував валюту на рівні 26,23 грн./$ — придбав близько $20 млн.

Однак слідом за НБУ за покупками валюти потягнулися й інші покупці. Попит на долар різко підскочив і курс злетів. Фінансисти назвали для цього одразу дві причини.

Перша: це підготовка до завтрашнього погашення Мінфіном його тримісячних гривневих держоблігацій. Гривню (близько 5 млрд. грн.) отримають, як наші власники, так і західні інвестфонди, які будуть виводити кошти на батьківщину. Їм потрібно долар.

Друга: долар скуповував український бізнес, який зацікавився здешевленим доларом. «Утворився відкладений попит і великі гравці, імпортери, дочекавшись мінімального курсу в кінці тренда на зниження, вийшли на ринок з купівлею долара», — розповів директор казначейства Банку Кредит Дніпро Олег Курінний.

Готівковий ринок блискавично відреагував на подорожчання міжбанку. Середня ціна готівкового долара на продажу людям підскочила на 10 копійок, і виявилася в рамках 26,50-26,65 грн./$. Мінімальна вийшла на рівень 26,37 грн./$, а максимальна на 27,10 грн./$. При цьому викуп долара у населення проводився в діапазоні 26,0-26,40 грн./$.

Курс валют на чорному ринку за станом на вечір 11 червня:

Фото: ubr.ua

На 12 червня ніхто не дає обнадійливих прогнозів, всі хором кажуть про подальше подорожчання долара. «Думаю, міжбанк буде відкриватися в рамках 26,40-26,50 грн./$. Подальше ж курсове рух буде залежати від підсумку розміщення нових випусків ОВДП з одного боку і результатів виплат з попередніх випусків — з іншого. Коли всі зрозуміють, який обсяг коштів буде перевложен в нові папери, а якою іноземні колеги все-таки виведуть на батьківщину», — сказав начальник управління дилінгових операцій Райффайзен банку Аваль Юрій Гріненко.

А його колеги відкрито говорять про девальваційні тренді. «На нашу думку, розворот тренда через відкладеного попиту — це ситуативний фактор, на якому завтра може продовжитися спекулятивне розгойдування курсу, тому різкого розвороту в бік зниження не варто очікувати», — резюмував Олег Курінний.