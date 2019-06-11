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Кернес заявив, що його консультує адвокат президента США Джуліані

11.06.2019

Мер Харкова і співголова партії «Довіряй справах» («Партія мерів» — ред. СВІТ) Геннадій Кернес розповів про те, що його консультує з юридичних питань адвокат президента сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Рудольф Джуліані.

За словами Геннадія Кернеса, він співпрацював з Рудольфом Джуліані ще з 2007 року.

Крім того він підкреслив, що американський адвокат справив на нього «серйозне враження».

«Ми працюємо з його представниками. Він створив 911 в Нью-Йорку, і наша делегація їздила до США, нас возили в ці центри, показували, як вони працюють, ми спілкувалися з колишнім начальником поліції Нью-Йорка», — додав мер Харкова.

Також він повідомив, що Рудольф Джуліані зараз постійно консультує їх.

Геннадій Кернес додав, що адвокат допомагає «поки безкоштовно».

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