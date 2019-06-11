Злий Одесит: Черговий “несезон». З туристами в Криму все дуже погано

Сьогодні я представляю вашій увазі черговий скрін-звіт, зроблений з веб-камер, розміщених на пляжах окупованої Росією півострова Крим.

Традиційно, я почав огляд після 11:00, і пройшовся практично по всім доступним (робочим) веб-камерам. Чому я акцентую увагу на цих двох моментах? По-перше, коли я демонструю скріни порожніх або напівпорожніх пляжів Криму, забредающие в коментарі адепти “руського світу” звинувачують мене в тому, що вони зроблені рано вранці, хоча на скрінах видно дата та час проведеної камерою зйомки.

По-друге, кількість робочих веб-камер на пляжах окупованого Криму з кожним разом все менше і менше. По деяким населеним пунктам їх не залишилося взагалі. І це зовсім не від того, що окупаційній владі є чим хвалитися.

Стосовно ж нинішнього огляду зазначу, що більш-менш прийнятна заповненість пляжів спостерігається лише в Судаку. Але це обумовлено тим, що значна частина тамтешніх пляжів зараз зайнята платними лежаками (які пустують, бо турист у Криму нині пішов не з щедрих), тому основна маса відпочиваючих тулиться на невеликих піщаних п’ятачках, чим і створюється видимість кількості.

В іншому, за своїми спостереженнями, зауважу, що 2019-й може стати не гіршим, але одним з найгірших сезонів, за весь час окупації півострова.

ЗЛИЙ ОДЕСИТ