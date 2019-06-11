Іван Голунь вільний

Зі спецкора «Медузи» Івана Голунова, якого звинувачували у спробі збуту наркотиків, зняли електронний браслет, який використовувався для контролю за його пересуваннями під час домашнього арешту.

Фото: адвокат Івана Сергій Бадамшин

Сьогодні, 11 червня МВС припинило кримінальну справу проти журналіста. Матеріали внутрішньої перевірки щодо поліцейських, які затримали його минулого тижня, передані в Слідчий комітет.