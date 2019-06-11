Мендель перейшла на крик, виправдовуючись за звання одного Зеленського

Прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель не стримала емоцій, виправдовуючись за звання «лейтенант», яке присвоєно першому заступнику голови СБУ Івану Баканову одночасно з його прийняттям на військову службу.

Вона виступила 11 червня на спільному брифінгу з заступником глави Адміністрації президента Русланом Рябошапкой.

«Звання лейтенанта насправді не дає жодних кар’єрних преференцій», — сказала Мендель.

«Воно (звання. — Ред.) потрібно для того, щоб людина в правоохоронних органах мав доступ до секретної інформації, і цим пояснюється звання лейтенанта. Це не високе звання, і воно ніяк не вплине ні на його доходи, ні на його кар’єрне зростання. Це те, що він повинен мати для отримання доступу до потрібної інформації», — підкреслила вона.

Їй нагадали, що Баканов був рядовим запасу. «Ну, це ж не генерал», — виправдалася Мендель.

«Питання не в тому, яке він отримав звання. У багатьох спецслужбах керівниками були люди, які є цивільними. І, можливо, тут експеримент буде для нас вдалий, коли людина не з «системи», який не зашорений догматичними уявленнями про те, як повинна функціонувати спецслужба, буде здатний зробити реформу СБУ», — додав Рябошапка.

Іван Баканов