У Рівненській області знайшли величезний арсенал зброї

У Рівненській області у дворі приватного будинку виявили найбільший схрон з боєприпасами. Підрахувавши вилучене, поліція визнала, що це, без перебільшення, саме вражаюче підземне сховище з коли-небудь знайдених в Україні.

Знайшли незаконний військовий склад у селі Сіянці Острозького району. На прибудинковій території в саду були закопані шість ящиків патронів, 29 реактивних протитанкових гранат РПГ-22, 28 підствольних гранат ВОГ-25, по шість штук протитанкових гранат РПГ-7М і РПГ-26. Також в підземному сховищі виявилися корпусу від гранат РГД-5, Ф1 і більше сотні запалів до гранат типу УЗРГМ-2.

Правоохоронці вважають, що цей «набір для невеликої армії» прибув із зони АТО в 2015-2016 році. Власником будинку є 45-річний чоловік. Як в його саду виявився військовий склад, з’ясовує слідство. Якщо провину домовласника визнають, він може отримати від трьох до семи років в’язниці за незаконне зберігання зброї.