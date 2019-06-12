Перша сотня списку “Слуги народу”: хто вони

На з’їзді партії “Слуга народу”, що відбувся 9 червня, було представлено першу сотню виборчого списку партії на позачергових парламентських виборах 21 липня.

До першої п’ятірки списку увійшли:

голова партії Дмитро Разумков, представник президента України Володимира Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук, експерт команди Зеленського з правових питань та судової реформи, доктор юридичних наук Ірина Венедиктова, голова Ради волонтерів при Міноборони в 2014-2017 рр. Давид Арахамія та експерт з антикорупційної політики, голова Ради громадського контролю НАБУ Галина Янченко.

У другій п’ятірці:

позаштатний радник президента Зеленського з питань діджиталізації та інновацій Михайло Федоров, керівник виборчого штабу “Слуги народу” Олександр Корнієнко, експерт з податкового та антикорупційного законодавства з Центру протидії корупції Анастасія Красносільська, гендиректор “1+1 Media” Олександр Ткаченко, борець греко-римського стилю, чемпіон світу і срібний призер Олімпіади-2016 Жан Беленюк.

До другої десятки списку увійшли:

директор освітніх програм Українського інституту майбутнього Сергій Бабак, начальник Головного сервісного центру МВС України, екс-радник голови МВС Владислав Криклій, експерт у галузі девелопменту та будівництва, член правління Офісу ефективного регулювання Олена Шуляк, правозахисник і громадський діяч, екс-голова Лиманської районної адміністрації Одеської області Дмитро Наталуха, кінопродюсерка, випускниця Оксфорда, засновниця культурної ініціативи Yellow Blue Strategy, що займається створенням документальних фільмів, Єлизавета Ясько, експерт у галузі паливно-енергетичного комплексу з Офісу ефективного регулювання Олексій Оржель, експерт з питань енергетики, представник президента в Кабміні Андрій Герус, засновник клініки “Борис” Михайло Радуцький, експерт програми реформування правоохоронної і судової систем Українського інституту майбутнього Денис Монастирський та експерт з питань оподаткування, публічних фінансів, банківського права, доктор юридичних наук Данило Гетманцев.

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У третьому десятку списку “Слуги народу”:

голова правління Офісу ефективного регулювання, фахівець з регулювання підприємницької діяльності й консультант групи Світового банку з 2010 року Денис Малюська, бізнесмен Андрій Холодов, режисер і художник, автор проекту CityArt, ініціатор створення серії муралів у Києві Гео Лерос, представник кандидата в президенти Зеленського у ЦВК, експерт з виборчого законодавства і європейських стандартів у сфері прав людини Сергій Кальченко, директор компанії “Квартал-концерт”, представник “Зе Команди” в Луганській області Максим Ткаченко, фахівець із впровадження нових технологій, експерт HiTech Office Ukraine і член Ради руху Industry 4.0 Ukraine Єгор Чернєв, учасник Революції гідності, засновник міжнародного центру “Майдан” і медіа-ресурсу EuromaidanPR Святослав Юраш, кінопродюсер, підполковник запасу прикордонної служби, представник “Зе Команди” в Харківській області Павло Сушко, колишній мер міста Рава-Руська Львівської області, президент Міжнародного центру балтійсько-чорноморських досліджень і консенсусних практик Ірина Верещук, експерт IT-ринку і ринку мобільного зв’язку Офісу ефективного регулювання Олександр Кубраков.

Із 31-го до 40-го місця в списку:

виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова, підприємець Юлія Діденко, екс-депутат Одеської міськради, керівник платформи “Національна стратегія розвитку” Дмитро Співак, представник “Зе Команди” в Рівненській області, голова ГО “Час-Дій” Дмитро Соломчук, представник команди Зеленського в Сумах, помічник мера Сум, “Студентський президент України” Михайло Ананченко, активістка Майдану, голова організації “Жіноча сотня”, екс-радник міністрів оборони та інформполітики Анна Коваленко, прокурор прокуратури Дніпропетровської області Владлен Неклюдов, представник “Зе Команди” в Закарпатській області з компанії ComedyOrg event Ігор Кривошеєв, директор юридичної компанії “Гелон”, експерт команди Зеленського щодо системи правосуддя Сергій Іонушас, керівник ТОВ “Смілянський ливарний завод” Олександр Завітневич.

Із 41-го до 50-го місце в списку “Слуги народу”:

екс-заступник міністра оборони України (2014-2016 рр.), волонтер, екс-радник міністра інфраструктури Юрій Гусєв, представник “Зе Команди” в Донецькій області, власник брендингового агентства Voronovagency Володимир Воронов, гендиректор компанії “Океанаполіс”, власник ТОВ “Голден-Фіш” (Київ) Юрій Арістов, підприємець з Кривого Рогу Юрій Кісєль (будівельна компанія “Біант”), головний юрист передвиборного штабу Зеленського Вадим Галайчук, гендиректор інформагентства УНІАН Артем Ковальов, представник “Зе Команди” у Волинській області, голова правління ГО “Волинський актив молоді” Валерій Стернійчук, викладач факультету правових наук “Києво-Могилянської академії”, експерт з питань підготовки законів Консультативної місії ЄС в Україні Галина Михайлюк, адвокат із Броварів, раніше член партії “Громадянська позиція” Роман Бабій, адвокат, керівник адвокатського бюро “Качура Лоєрс” Олександр Качура.

З 51-го до 60-го місця в списку:

керівник директорату стратегічного планування і євроінтеграції Міністерства освіти і науки України Ганна Новосад, голова ГО “Спілка інвесторів транспортної інфраструктури міста Києва” Артем Культенко, приватний підприємець із Калуша Івано-Франківської області Олег Марусяк, депутат Харківської облради, власник ПП “Елеваторгазбуд” (Полтавська обл.), ПП “Фішбор” і ТОВ “Оскол Аква”, “Приватної агрофірми “Злагода” (Харківська обл.) і ще низки компаній Микола Кириченко, гендиректор Української федерації страхування Галина Третьякова, представник “Зе Команди” в Чернігівській області, юрист Павло Халімон, легкоатлетка, керівник ТОВ “МАП Комюнікейшн Груп” Олена Мошенець, чемпіон світу та Європи, бронзовий призер Олімпіади-2012 Ольга Саладуха, представник “Зе Команди” в Київській області, доцент Національного університету харчових технологій Ольга Коваль, екс-головний консультант управління забезпечення діяльності членів ЦВК України, довірена особа Зеленського на виборах президента Аліна Загоруйко.

З 61-го до 70-го місця в списку партії:

юрист, голова ГО “Всеукраїнська організація “Зелений фонд” Олег Бондаренко, представник “Зе Команди” в Запорізькій області, головний операційний директор у трафік-агентстві SMMStudio Михайло Крячко, помічник народного депутата Сергія Лещенка, експерт з питань гендерної рівності Марина Бардіна, завідувачка відділу Головного державно-правового департаменту Адміністрації президента Людмила Марченко, директор архітектурного бюро “33 BY Architecture” Іван Юнаков, представник Центру боротьби з корупцією на Київщині Дарина Володіна, начальник відділу гендерної політики департаменту сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми Міністерства соціальної політики Наталія Богданова, довірена особа Зеленського на виборах президента Ольга Савченко, депутат сільради Широкої Греблі Вінницької області Оксана Гринчук, експерт з питань експорту та залучення інвестицій, екс-директор ТОВ “Буковинський сад” Володимир Козак.

З 71-го до 80-го місця в списку “Слуги народу” займають:

екс-співробітник СБУ, експерт-криміналіст шоу “Слідство ведуть екстрасенси” Андрій Лисюк, власник ювелірного бренда SOVA jewelry house Олександр Сова, юрист, випускниця КНУ ім. Шевченка Ірина Панченко, екс-начальник Центру реагування на кіберзагрози Державного центру кіберзахисту і протидії кіберзагрозам Роман Боярчук, екс-депутат Хмельницької міськради, адвокат Володимир Ватрас, підприємець, екс-депутат Івано-Франківської облради (у лютому 2014 року вийшов із місцевої фракції Партії регіонів) Роман Мулик, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, співвласник кількох аграрних підприємств Олег Тарасов, колишній керівник молодіжної організації партії “УДАР” у Закарпатській області Анатолій Костюх, представник Зеленського в окрузі №13 Вінницької області на виборах президента Євген Брагар, експерт Офісу ефективного регулювання, екс-член правління партії “ДемАльянс” Віталій Безгін.

У восьмій десятці:

Під 81-м номером президент Національної федерації фехтування України Вадим Гутцайт, далі в списку співвласник ТОВ “Перша М’ясна Хата” (Рівненська обл., ТМ “Гощанські ковбаси”) Олександр Салійчук, Роман Карбаджак, підприємець із Донецької області Елла Рєпіна, голова правління Центру захисту прав громади Голосіїва, екс-помічник нардепа VII скликання від “Батьківщини” Андрія Павловського Арсеній Пушкаренко, заступник голови Української аграрної асоціації Мар’ян Заблоцький, директор громадської організації “Коло” Андрій Клочко, керівник Донецької обласної молодіжної організації “Молодіжна ініціатива міст” Юлія Овчинникова, завідувач кафедри права Київського національного лінгвістичного університету, експерт команди Зеленського із впровадження електронного урядування Олександр Мережко, керівник підприємства з іноземними інвестиціями “Плеймейт Україна” (організація азартних ігор, діяльність у сфері культури і спорту, відпочинку і розваг) Ігор Чернюх.

В останній десятці першої сотні списку “Слуги народу”:

власник кількох аграрних підприємств в Київській області Олексій Устенко, бізнесмен із Запоріжжя Олександр Кабанов, представник президента в Конституційному Суді України Федір Веніславський, виконавчий директор київського представництва “Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” і ГО “100 відсотків життя. Київський регіон” Лада Булах, львівський підприємець, екс-депутат Львівської міськради Євген Петруняк, медіа-експерт, керівник Центру контент-аналізу Олександр Мариковський, голова правління Інтернет-асоціації України (ІнАУ) Олександр Федієнко, перший заступник директора ДП “Прозорро.Продажі” Андрій Мотовиловець, Ганна Колесник, активіст і блогер із Криму, соратник лідера “Руху нових сил” Міхеіла Саакашвілі Ліза Богуцька, яка в списку під №100.

Джерело – Інтерфакс

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