Как тусовщица Ирина Панченко попала в список “Слуги народа” под № 73

После оглашения первой сотни партийного списка “Слуги народа” руководство партии призвало всех неравнодушных граждан и СМИ подключиться к обсуждению кандидатов.

Наше внимание привлекла неизвестная девушка, которая заняла 73-е место в проходной ЗЕ-сотне: 25-летняя Ирина Панченко.

Вот что нам написал о ней наш постоянный читатель: “Панченко Ирина Сергеевна. Дочь Сергея Панченко. Бизнесмен родом с Кировоградщины. С 2000 года живет в Киеве”. Далее следуют обвинения в том, что Сергей Панченко якобы имеет криминальное прошлое (в тоже время редакция на данный момент не обладает доказательствами этих обвинений).

Дочь Ирина закончила юридический факультет КНУ им. Т.Шевченко.

“Ездит на джипе “Бентли”. Замечена только в самых дорогих салонах Киева с собачкой, на тусовках в ночных клубах, ресторанах”, – говорит источник и утверждает, что место в списке для Панченко якобы купили за 2 млн долларов.

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При этом сделал якобы через некоего Виктора Тимошенко – бывшего нардепа, экс-главы Крымской и Львовской таможни. На своей странице в Фейсбук во время президентских выборов 2019-го года активно поддерживал Владимира Зеленского.

Когда мы стали проверять информацию об Ирине Панченко по другим источникам, выяснилось еще немало интересного.

Недавно Ирина заказывала фотосессию в студии Inlight. Среди профессиональных кадров есть и довольно откровенные снимки – в ванной, в белье и топлес.

Одна из бывших сокурсниц Ирины с юридического факультета выразилась о ней так: “Учились вместе в КНУ им. Т. Шевченко. Она из тусовки мажоров”.

Наши источники утверждают, что Ирину Панченко с подругами часто можно встретить в кароке-барах: “Она любит петь в LEO и MARIO, отдыхает там с подругами “девичниками” по 15-20 человек”.

“Страна” связалась с отцом Ирины Панченко. Сергеем. На просьбу прокомментировать, как его дочь оказалась в списке партии “Слуга народа”, Сергей вместо ответа зачем-то сбросил нам ее резюме. Видимо, то самое, благодаря которому ее приняли в партию Зеленского.

Фото: “Страна”

В нем оказалось немало полезной информации о прошлом Ирины.

Она действительно окончила юридический факультет КНУ им. Т.Шевченко в 2016 году. Также с 2014 по 2017 год училась в КИМО. В 2018 году проходила курсы телеведущих “Showmax”.

В графе “опыт работы” у 25-летней Ирины Панченко указана одна строка – работала юристом в ТОВ “Торговый дом “Финпром” (2014-2017 гг.), а с сентября 2017 года – частный нотариус. Своими главными деловыми качествами Ирина считает, среди прочего, старательность, самокритичность, стрессоустойчивость и способности к быстрому обучению.

В своем резюме Ирина дополнительно акцентировала, что владеет украинским, русским и английским языками. А также умеет пользоваться компьютером, в частности программами Word, Excel и PowerPoint.

Помимо данных о немногочисленных местах работы, в отправленном файле оказался и номер телефона самой Ирины.

“Страна” позвонила, чтобы узнать, каким образом она очутилась в списке ЗЕ, проходила ли собеседование с руководством партии. Ну и главное – покупал ли отец место в списке, или она прошла через конкурс.

В комментарии нашему изданию Ирина Панченко подтвердила, что это именно она значится под 73-м номером в списке партии “Слуга народа”. Однако на вопрос, как она оказалась в команде Зе, Ирина отвечать отказалась. Она не подтвердила и не опровергла информацию о том, что место в списке купил ее отец. “Я буду давать комментарии, когда я буду в партии. Я ещё никуда не попала. Поговорим после выборов”, – сказала кандидат “Стране” и бросила трубку.

Мы обратились за комментарием к руководству партии “Слуга народа” с вопросом каким образом Ирина Панченко оказалась в списке. Там сходу не ответили, но пообещали разобраться в вопросе.

Источник – strana.ua

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