У Рівненській області знайдений один з найбільших арсеналів боєприпасів

У селі Сіянці Острозького району Рівенської області на подвір’ї 45-річного жителя 11 червня правоохоронці виявили один з найбільших в Україні склад боєприпасів.

“Біля будинку в саду на глибині півтора метра був закопаний схрон боєприпасів: 109 корпусів гранати РГД-5, 39 – корпусів гранати Ф1, 126 запалів до гранат типу УЗРГМ-2, 28 – підствольних гранат ВОГ-25, 6 – протитанкових гранат РПГ-7М , 29 – реактивних протитанкових гранат РПГ-22, 6 – реактивних протитанкових гранат РПГ-26, 5 ящиків патронів калібру 7,63 та один – калібру 9,00”, – повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

У МВС розповіли, що все вилучене буде направлятися для проведення експертизи, за результатами якої буде прийматися процесуальне рішення.

У рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 ст. 263 КК України поліцейські встановлюють походження боєприпасів. Уточнюється, що санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Нагадаємо, що у покинутій хаті в селі Широкине Донецької області українські військові виявили велику кількість неврахованих боєприпасів.

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