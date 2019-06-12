У Росії продовжує тонути військова техніка з людьми

Військовослужбовець російської армії пішов на дно під час навчань разом з бронетранспортером.

Деталі того, що сталося під час навчань не розголошуються, повідомляє «Інтерфакс».

Джерело агентства розповів, що інцидент стався на Балтійському флоті під час навчань з висадки десанту. За його словами, бронетранспортер після виходу з твіндека корабля не доплив до берега і затонув. Загинув один з військовослужбовців, що знаходилися в бойовій машині.

У військовому слідчому управлінні по Балтійському флоту підтвердили факт загибелі військовослужбовця на полігоні «Хмелівка» у Калінінградськії області, але не розкрили деталі того, що сталося. За фактом порушили кримінальну справу.

Раніше в російському Курську військові на бронетранспортерах влаштували аварію в центрі міста, затиснувши цілу смугу легковиків.

Також нагадуємо, що під час військових навчань на Каспії в Дагестані затонув бронетранспортер. За наявною інформацією, двоє військовослужбовців загинули.

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