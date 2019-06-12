У SkyUp прокоментували рішення суду про призупинення ліцензії авіакомпанії

Boeing 737-800 SkyUp. Фото: аеропорт Харків

Баришівський суд Київської області прийняв рішення про зупинення дії ліцензії лоу-коста SkyUp. Авіакомпанія оприлюднила свою позицію на дане рішення. Наводимо її у повному обсязі:

Офіційна позиція компанії SkyUp Airlines пророзподіли Баришівського суду Київської області від 25.05.2019 року

4 червня 2019 року ми дізналися про Визначення Баришівського суду Київської області, яким вищеназваний суд зупиняє дію ліцензії авіакомпанії SkyUp Airlines.

Вважаємо, що дане Визначення не може бути юридичним документом у розумінні правової демократичної європейської держави.

1. Ми впевнені в тому, що щорічно мільйони пасажирів, незадоволених послугами авіакомпаній, пишуть негативні відгуки авіакомпаніям і в мережі Інтернет про те, що їх не влаштовує вибір та якість харчування на борту, некомфортні крісла, зовнішній вигляд і поведінку бортпровідників, відсутність оголошень на борту літака і багато іншого, але в правовій державі все це не може бути підставою для зупинення дії ліцензії цілої авіакомпанії;

2. Для того щоб мати якісь претензії на адресу авіакомпанії, позивач повинен бути її клієнтом. Людина, чий позов став підставою для прийняття Ухвали про припинення ліцензії авіакомпанії SkyUp Airlines, ніколи не купував квитки в SkyUp Airlines і ніколи не був її клієнтом.

Більш того, найближчим часом ми надамо інформацію про те, кого використовували в якості позивача.

Яким чином суд міг задовольнити вимогу Позивача, коли в матеріалах справи немає жодного доказу того, що Позивач придбавав послугу у авіакомпанії SkyUpAirlines. У матеріалах справи немає нічого, крім самого позову і паспортних даних Позивача;

3. У Позивача і не може бути таких доказів, тому що в Шарм-ель-Шейх авіакомпанія SkyUp Airline здійснює лише чартерні рейси, і тільки за замовленням туроператорів. Відповідно, Позивач не могла купити квиток на рейс Київ – Шарм-ель-Шейх, який вона вказує у позовній заяві, оскільки подібних квитків фізично не існує.

За власними даними авіакомпанії SkyUp Airlines, а також за даними туроператорів – партнерів, туриста або пасажира з такими ім’ям і прізвищем ніколи не було.

4. Як професійна суддя суду першої інстанції може не знати, що авіакомпанія — це транспортна компанія, тому будь позов на її адресу подається тільки за місцем знаходження відповідача (авіакомпанії), яким Баришівський район Київської області не є.

5. Як професійна суддя може не знати, що ліцензія на право перевезення пасажирів повітряним транспортом видається Державіаслужбою України. Таке рішення оформляється відповідним Наказом. Єдиний юридичний спосіб у судовому порядку скасувати такий Наказ – рішення Адміністративного суду. Той факт, що цивільний суд узяв на себе повноваження прийняти подібне рішення говорить про те, що через Адміністративний суд, тобто у відповідності з законодавством, це зробити немає підстав.

6. Як професійна суддя може не знати, що ліцензія може бути анульована тільки органом, який її видав і що законом не передбачена можливість призупинити її дію.

Професійна суддя прийняла Ухвалу про призупинення ліцензії цілої авіакомпанії на підставі оцінки пересічного громадянина, не маючи жодного експертного висновку. Чи може пересічний громадянин, без спеціальної освіти та підтверджує його знання документа, дати експертну оцінку технічного стану повітряних суден авіакомпанії та оцінити рівень підготовки пілотів.

Приймаючи Ухвалу про призупинення ліцензії авіакомпанії, суддя Баришівського районного суду Київської області взяла на себе повноваження Міністерства інфраструктури України та Державіаслужби України, які є регуляторами у сфері авіаперевезень. Саме вони оцінюють технічний стан повітряних суден, придатність і професійний рівень підготовки пілотів.

Таким чином, суддя поставила під сумнів професіоналізм представників ГАСУ та інших державних органів, контролюючих роботу авіакомпаній та авіаційної галузі в цілому.

7. Суддя погоджується з доводами Позивача, який стверджує, що SkyUp Airlinesволодіє старим флотом, в той час як згідно зі статистикою, авіакомпанія має наймолодшим флотом в Україні

На чому літають авіапасажири в Україні: який вік літаків у флоті українських авіакомпаній

На чому літають українські авіапасажири: середній вік літаків в країні в 2019 році

Заяву про те, що SkyUp Airlines володіє старим флотом не відповідає дійсності і порочить ділову репутацію авіакомпанії.

Станом на 21.05.2019 року флот авіакомпанії SkyUp Airlines складається з 7 літаків:

5-ти середньомагістральних суден типу Boeing 737-800 (189 місць)

2-х середньомагістральних суден типу Boeing 737-700 (149 місць)

Середній вік флоту SkyUp Airlines складає 11,5 років:

Boeing SQA — 2013 р. п.

Boeing SQB — 2013 р. п.

Boeing SQC — 2013 р. п.

Boeing SQD — 2003 р. п.

Boeing SQE — 2003 р. п.

Boeing SQF — 2013 р. п.

Boeing SQH — 2004 р. п.

SkyUp Airlines є технологічно однією з найбільш просунутих авіакомпаній в Україні. З січня по червень 2019 року всі літаки авіакомпанії були обладнані подвійними винглетами системи Winglet Split Scimitar. Компанія Boeing – партнер SkyUpAirlines зазначила, що SkyUp стала першою в Україні авіакомпанією, яка використала цю новітню технологію, стаючи однією з найбільш економічних, екологічно чистих і технологічних авіакомпаній.

8. Без будь-яких доказів суддя погоджується з доводами Позивача про несумлінних діях авіакомпанії.

Суддя винесла Ухвалу про призупинення ліцензії авіакомпанії, керуючись єдиним доказом – паспортними даними позивача. Суддя не зажадала підтвердження наявності спору між Позивачем і авіакомпанією, якого і не могло бути, оскільки Позивач ніколи не був клієнтом авіакомпанії.

Прийняте без доказів Ухвалу про призупинення ліцензії авіакомпанії SkyUp Airlines зачіпає крім прав самої авіакомпанії також права близько 8000 пасажирів на добу — права полетіти у відпустку і повернутися назад.