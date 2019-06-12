Американський пілот розповів про зустрічі з НЛО

Пілот Військово-морських сил США спостерігав НЛО не тільки на батьківщині, але і під час польотів над акваторією Середземного моря.

Військові льотчики визнали, що зустрічають непізнані літаючі об’єкти в різних куточках Землі.

Про це льотчик Військово-морських сил США Райан Грейвз повідомив виданню The Drive, передає Naked Science.

За його словами, феномен НЛО він спостерігав не тільки на батьківщині, але і під час польотів над акваторією Середземного моря, хоча ці контакти були не настільки показові з точки зору інформативності.

До того ж, незважаючи на дуже щільний повітряний трафік, непізнані об’єкти вдавалося зафіксувати в Перській затоці. Причому ці об’єкти були надзвичайно схожі на ті, які льотчики бачили над американським узбережжям.

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