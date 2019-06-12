Сергей Притула засветился в объятиях Леси Никитюк

Украинский юморист, актер и телеведущий Сергей Притула часто делится новостями своей звездной жизни с поклонниками в социальных сетях. Хоть неоднократно и говорит, что не нужно верить всему, что пишут в интернете.

На этот раз телеведущий удивил поклонников новым снимком со съемок развлекательной программы “Кто сверху?“. Так, Притула опубликовал в Facebook кадр, на котором он мило улыбается и обнимается со своей коллегой по шоу Лесей Никитюк.

Столь оригинально шоумен сообщил фанам о завершении съемок нового сезона проекта “Кто сверху?“. По словам ведущего, осенью на Новом канале зрители увидят целых 18 выпусков любимого телешоу.

На свежем фото Притула позирует в черных штанах и бело-зеленой футболке с темным принтом и в черных кедах. А Леся появилась на снимке в соблазняющем мини-платье цвета хаки и длинных черных ботфортах.

Поклонники принялись активно обсуждать яркое совместное фото телеведущих популярного шоу.

“Дуже гарна передача, неперевершені ведучі , дуже захоплюсь вами , ви Сергію мені за приклад , чекатиму з нетерпінням нового сезону“, “Найбільш підходяща для Вас ведуча за всі сезони, як на мене“, “Урааа,наконец-то. Я так этого ждала, лучший несменный ведущий и лучшая ведущая всех времен“, “Ви у двох непогана пара“, “Леська, я тебе завидую. Притула ой гарный хлоп“, – написали они в комментариях.

: hyser.com.ua