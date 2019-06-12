Майлі Сайрус зізналася в любові

Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт

26-річна Майлі Сайрус і 29-річний Ліам Хемсворт разом вже десять років, а з грудня 2018 року вони офіційно чоловік та дружина. У 2009-му актори разом знімалися у фільмі «Остання пісня» (The Last Song), на зйомках якого екранні почуття переросли в справжні. Сьогодні Сайрус нагадала шанувальникам у соцмережі, що саме 2009 рік став точкою відліку її відносин з Ліамом. Майлі привітала чоловіка з десятою річницею роману.

З десятою річницею, любов моя. Приємно бачити, що ми всі такі ж безглузді, як і в 2009 році. Деякі речі ніколи не змінюються. І я сподіваюся, що твої почуття до мене — це якраз одна з таких речей,— написала вона в Instagram.

Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт у фільмі «Остання пісня»

На своїй сторінці у Twitter Сайрус поділилася кадрами з фільму «Остання пісня». Відносини Майлі і Ліама тривалі, але не все у них йшло гладко. Через три роки після початку роману закохані оголосили про заручини, але незабаром розірвали її і розлучилися. Вони вирішили відновити відносини лише через кілька років. Восени 2016 року Сайрус оголосила, що вони з Хемсворт знову заручені. У грудні 2018-го вона таємно вийшла заміж.

ДЖЕРЕЛО Just Jared

ФОТО Gettyimages.ru/ Кадри з фільму «Остання пісня»