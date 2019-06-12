Львів’янка намагалась продати доньку у сексуальне рабство в Чехію

У Львівському міжнародному аеропорту поліцейські затримали 38-річну жінку, яка намагалася продати 17-річну доньку у сексуальне рабство у Чеську Республіку.

Затримали жінку в аеропорту під час отримання нею $2,7 тис. за продаж дитини.

Затримана раніше неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов’язків, вчинення насильства в сім’ї та заняття проституцією.

Жінці загрожує кримінальна відповідальність відповідно до ч.3 ст. 149 (Торгівля людьми) КК України – від 8 до 15 років позбавлення волі.