«Нам такий Гідрометцентр не потрібен»: Лукашенко розкритикував своїх синоптиків

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре розкритикував місцевих метеорологів і розповів, що прогноз погоди від синоптиків йому нагадує ворожіння на “кавовій гущі”.

Про це повідомляє прес-служба лідера Білорусі.

«З ними треба щось робити: їх треба або розганяти, або приводити до тями. У кращому випадку в якийсь день на 50-70% достовірність прогнозу погоди. Нам такий Гідрометцентр не потрібен », – заявив Лукашенко.

«Я вже орієнтуюся на військових, які бачать в реальному часі погоду, підкажуть, де йдуть дощі по республіці і що буде в найближчі 12 годин. Майже на 100% дають точний прогноз, правда, короткий », – додав він.

Український синоптик Наталі Діденко навпаки з жалем прокоментувала слова Лукашенко: « Я стежу, серед інших, й за моделями та спеціальними сайтами білоруських синоптиків і повинна сказати, що їхні джерела мені дуже подобаються. Професійні, цікаві, презентабельні. Співчуваю їм тепер».

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