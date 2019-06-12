Настя Каменських поділилася милим домашнім фото з Потапом

Українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно повернулася з медового місяця, поділилася з підписниками в Instagram милим сімейним фото, на якому позує в обнімку з чоловіком Потапом. В кадрі поп-зірка з’явилася без макіяжу і з зібраними волоссям. Її шанувальники зазначили, що на знімку пара виглядає дуже щасливою.

“Яка красива пара”, “Любов”, “П’явки”, “Дивитесь разом”, “Які ж ви сексі”, “Лапочки”, “Лапулі”, “Це справжня любов”, “Намистинки”,”Будьте щасливі, бережіть свою любов!”,- пишуть коментатори.

: today.ua

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