Моделі, які надихають нас не тільки своєю красою, але й неймовірною силою духу

Коли ми дивимося на моделей, то вважаємо їх досконалістю. Але мало хто замислюється, що деякі з них кожен день борються з хворобою. Ці моделі надихають нас не тільки своєю красою, але й неймовірною силою духу.









Крісті Тарлінгтон





Крісті давно бореться з емфіземою легень. Це хронічне захворювання, але сьогодні існують ліки для полегшення симптомів. Емфізема з’являється, коли щось заважає дихальним шляхам. Дихання утруднюється. Щоб не впасти прямо на подіумі, Крісті проходила лікування, дотримувалася спеціальну дієту, а на показі завжди був присутній лікар.



Б. Сміт





Модель з Піттсбурга була дуже популярна. Протягом своєї кар’єри вона не хворіла, але зараз Барбара Елейн Сміт страждає від хвороби Альцгеймера. Це жахлива форма зниження розумової активності, якої практично неможливо протистояти. Але Б. Сміт хоробро бореться з недугою. Вона продовжує працювати в модельному бізнесі, відкрила ресторан і займається внутрішнім дизайном.



Ребека Марін





Сьогодні завдяки Ребеці Марін широко використовується поняття «біонічна модель». Дівчина народилася без рук, але це не завадило їй стати моделлю і філантропом. Ребека стала моделлю не відразу, вона намагалася пробитися на подіум, але в підсумку її боротьба з індустрією зайняла роки. Сьогодні у неї біонічна рука, гучне ім’я і контракти з TIME, People, Cosmopolitan і Teen Vogue.



Брунетт Моффи





Страбізм — це форма косоокості, з якої народилася модель Брунетт Моффи. Але замість того, щоб соромитися своєї недуги, дівчина стверджує, що любить свої очі. Косоокість пов’язано з проблемами очних м’язів і нервів. Існують навіть методи лікування — спеціальні окуляри, контактні лінзи або очна терапія і хірургія. Але Моффи стверджує, що вона задоволена своєю зовнішністю.



Алекс Мінський





Коли Алекс воював в Афганістані, то втратив ногу в результаті вибуху. Посл операції ногу замінили протезом. Поки Алекс займався в залі, він зрозумів, що на нього звертають увагу. Більше того, люди підходили до нього, підтримували і висловлювали захоплення. Втрата ноги не зломила дух привабливого молодого чоловіка, а подарувала впевненість у своїх силах. Пізніше він підписав контракт з модельним агентством.



Джилліан Меркадо





Модельна індустрія зростає рік від року. Модель Джилліан Меркадо не просто приголомшливо красива, вона руйнує всі стереотипи про модельному бізнесі. Модель необов’язково повинна бути високою і сильною. Так, Джилліан прикута до інвалідного крісла, але вона сильна духом. Модель страждає від м’язової дистрофії і не може ходити з дванадцяти років. Сьогодні вона муза фірми Diesel і працює з агентством Nordstrom.



Мелані Гайдос





Вроджена эктодермальная дисплазія — це рідкісне генетичне захворювання, при якому на тілі відсутня рослинність і у людини не виростають корінні зуби. Це звучить страхітливо, але подивіться на чарівну Мелані Гайдос. Вона працює у високій моді і не залишає своїй недузі жодних шансів на перемогу. Вона знімається у знаменитих фотографів і не боїться бути собою.



Диандра Форрест





Афроамериканська модель Диандра Форрест народилася з альбінізм — її шкіра дуже бліда. Це пов’язано з недоліком меланіну в шкірі, волоссі і навіть очах. Її нестандартна краса привела її в модну індустрію. Спочатку, коли вона тільки увірвалася в світ моди, люди довго роздивлялися її, але потім звикли. У дівчини підписані контракти з агентством Elite Models NY, Диандра працює з Vivienne Westwood, MAC Cosmetics і Jean Paul Gaultier.



Маделін Стюарт





Австралійка Маделін Стюарт довела, що синдром Дауна — не привід відмовитися від кар’єри в модній індустрії. Все почалося з YouTube, де Маделін всіляко намагається знищити стереотипи про людей з синдромом Дауна. Дівчина з’явилася в журналі Extra Magazine і на шоу The Today Show. Вона веде блог, в якому розповідає, що ми не вибираємо зовнішність, але ми можемо встановлювати правила.



Крістал Ренн





Крістал Ренн працює моделлю з 14 років. Коли вона тільки починала кар’єру у високій моді, їй порадили трохи схуднути. Але дівчина підійшла до питання екстремально і захворіла на анорексію — психологічним і фізіологічним порушенням режиму харчування. Але Крістал впоралася з недугою, повернула вагу і стала моделлю плюс-сайз. Вона надихає дівчат по всьому світу й шкодує, що раніше не розуміла того, що кожна людина прекрасний у будь-якому вазі.



Кейт Діллон





Ще одна модель, яка перемогла анорексію і тепер працює як модель розміру «плюс». Вона з’являлася в шоу «Топ-модель по-американськи», працює з Nine West, Marina Rinaldi, Vogue, Chanel, Dior, Glamour, Salvatore, Ferragamo і іншими брендами.



Джорджина Уилкин





На жаль, люди не завжди можуть впоратися з такою серйозною і небезпечною хворобою, як анорексія. Модель Джорджина Уилкин бореться з анорексією і закликає звернути увагу на цей психологічний невроз.



Вінні Харлоу





Вінні Харлоу стала учасницею шоу «Топ-модель по-американськи», де і заявила про себе як модель з хворобою вітіліго — хронічним захворюванням шкіри, при якому шкірні пігменти розподілені нерівномірно. З-за цього великі ділянки шкіри мають більше меланіну, ніж інші. І хоча Вінні не виграла на шоу, вона стала однією з найбільш затребуваних моделей завдяки тому, що не соромиться бути собою.



Белла Хадід





Сестра моделі Джіджі Хадід Белла страждає від хвороби Лайма, як і її мати і брат. Хвороба Лайма, або кліщовий бореліоз, викликає дисбаланс бактерій кишечника, забудькуватість, біль у м’язах і шиї. Сьогодні немає потужного ліки від цієї хвороби, але Белла працює моделлю у Diane von Furstenberg, Tommy Hilfiger, Topshop, Burberry, Tom Ford.



Джіа Каранджі





Джиа Каранджи була приголомшливою моделлю, але померла лише 26 років. Модель все життя боролася зі Снідом. За своє коротке і яскраве життя вона з’явилася в Vogue, Cosmopolitan, працювала на показах Versace, Armani, Yves Saint Laurent і інших. Вона виступала за права гомосексуалів, а в однойменному байопіку її зіграла Анджеліна Джолі.