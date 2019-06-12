Кілька відомих банків відмили півмільярда для організованого злочинного угруповання

Банки «Глобус», «Південний», «Укрсиббанк» і «Правекс-Банк»

згадуються в досудовому слідстві у кримінальному провадженні за фактами заволодіння чужим майном в особливо

великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим

положенням, створенням та придбанням невстановленими особами суб’єктів

підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної

діяльності, а також вчиненням фінансових операцій з коштами,

одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, яке

передувало легалізації доходів громадян, в особливо великому розмірі, з використанням

ряду суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності за ознаками

злочинів.

Як повідомляється на сайті журналіста Олександра Дубинського, слідчий звернувся до слідчого судді Печерського районного суду Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами ГФС ГПУ, про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Техенергомаш » відкритому в «Правекс-Банку».

Досудове розслідування встановило, що група осіб на

протягом 2015-2016 рр. у Києві ввела протиправний фінансовий механізм,

спрямований на незаконне переведення безготівкових коштів у готівку,

зменшення податкового навантаження, розкрадання державних/бюджетних коштів

використанням професійних учасників фондового ринку, а також проведення

фіктивних операцій з цінними паперами з метою надання недостовірних

дані про фінансовий стан підприємств перед регулятором (формування

статутного капіталу, формування резервів, прибуток, нормативи).

Членами злочинного угруповання, протягом 2015-2016 рр.

за попередньою змовою з посадовими особами Банку Портал», «Євробанку»,

банку «Глобус» та інших банківських установ, шляхом проведення фіктивних

фінансових операцій із залученням цінних паперів, була організована діяльність

підприємств, які є професійними учасниками фондового ринку, з

метою сприяння підприємствам реального сектору економіки в мінімізації

податкових зобов’язань, що підлягають сплаті до бюджету та переказу грошових коштів

з безготівкової форми в готівкову форму.

Отримані від вказаних незаконних операцій безготівкові кошти,

організатори злочинного угруповання переводили на рахунки фізичних і

юридичних осіб, відкритих в «Банку Портал», «Євробанку», банку «Глобус»,

«Укрсиббанку», банку «Південний» та інших банківських установах, з яких вони

знімалися готівкою і за відрахування відповідних відсотків видавалися

представникам підприємств реального сектора економіки.

«Зокрема, на розрахункові рахунки суб’єктів господарювання

посадові особи підприємств, які є замовниками протиправних

фінансових послуг і які зацікавлені в незаконної мінімізації податкових

платежів, серед яких: ТОВ «Домостроительная компанія №7», ТОВ «Фалкрам», ТОВ

«Сіті Парадайз», ВАТ «Мотор Січ», ТОВ «Агрейн Елеватор», ТОВ «Аксіома Профіт»,

СК «ЭНЕСТРА», МП «Фірма «ПТК», ТОВ «Аутсорсинг ЮЕЙ», ТОВ «Аваль Брок», ТОВ «КУА

«Столиця», ТОВ «ТД «Абсолют Люкс», ТОВ «Корпорація Фінансові Технології», ТОВ

«Виробнича Компанія «Ойл Груп», СК «Орлі» та інші, перерахували

безготівкові кошти в сумі понад 500 млн грн, які в подальшому були

переведені в готівку, виведені з легального обороту і привласнені, чим було заподіяно

великий матеріальний збиток державі», – йдеться в повідомленні.

Раніше SKELET-info повідомляв, що у народного депутата від БПП Руслана Демчака лежать гроші на рахунках в «РВР Банку», який підозрюється у відмиванні коштів.