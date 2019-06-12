«Нафтогаз» випустив фільм і книгу про перемогу в Стокгольмському арбітражі

Топ-менеджера НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв

НАК «Нафтогаз» замовила рекламному агентству Havas Ukraine випуск книги та фільми, присвячені перемозі компанії над російським «Газпромом» в Стокгольмському арбітражі. Так, агентство нещодавно представив документальний фільм #стокгольм, повідомляє видання MMR.

«20-хвилинна картина розкриває події, пов’язані з

арбітражним виробництвом між українським «Нафтогазом» та російським «Газпромом»

у 2014-2018 роках. Загальна сума взаємних претензій становила близько $125 млрд,

що становило загрозу для обох сторін. Процес в суді тривав кілька

років і за цей час Стокгольмський арбітражний суд виніс 2 важливі рішення для

«Нафтогазу». Перше – скасування суми вимог Газпрому» за положенням «Бери або

плати» за 2009-2017 рр. розмірі $56 млрд. Друге – суд задовольнив вимоги

«Нафтогазу» про компенсацію $2,56 млрд за недостатнє постачання «Газпромом»

узгоджених обсягів газу для транзиту», – пише ЗМІ.

Режисером фільму виступив лауреат Шевченківської премії за

кіномистецтва, учасник кінооб’єднання Вавилон’13 Ярослав Пілунський. Над

сценарієм фільму працював креативний директор проекту Кирило Чистяков. Зйомки

проходили в Стокгольмі та Києві протягом 7 днів при підтримці Toy Pictures.

Головними героями фільму стали:

– Юрій Вітренко, виконавчий директор групи «Нафтогаз»;

– Ігор Діденко, колишній перший заступник голови

групи «Нафтогаз»;

– Олександр Вєдєнєєв, головний внутрішній аналітик групи

«Нафтогаз»;

– Ярослав Теклюк, головний внутрішній юрист групи

«Нафтогаз»;

– Даг Мьяаланд, головний зовнішній юрист групи «Нафтогаз».

«Дана команда безпосередньо брала участь у процесі

підготовки та розгляду справи в Стокгольмському арбітражному суді. А 23 травня в

рамках Книжкового Арсеналу була презентована книга «#стокгольм: бери або плати».

Проект був реалізований агентством Havas Ukraine спільно з видавництвом «ТАК»,

– додають журналісти.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Кабмін продовжив контракт з головою Наку Андрієм Коболевым, знизивши йому в два рази зарплату.

Крім того Коболєв заявляв, що направить 100% доходів, які він отримає до кінця року, на

благодійність.