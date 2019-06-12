«Нафтогаз» випустив фільм і книгу про перемогу в Стокгольмському арбітражі

Топ-менеджера НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв
НАК «Нафтогаз» замовила рекламному агентству Havas Ukraine випуск книги та фільми, присвячені перемозі компанії над російським «Газпромом» в Стокгольмському арбітражі. Так, агентство нещодавно представив документальний фільм #стокгольм, повідомляє видання MMR.
«20-хвилинна картина розкриває події, пов’язані з
арбітражним виробництвом між українським «Нафтогазом» та російським «Газпромом»
у 2014-2018 роках. Загальна сума взаємних претензій становила близько $125 млрд,
що становило загрозу для обох сторін. Процес в суді тривав кілька
років і за цей час Стокгольмський арбітражний суд виніс 2 важливі рішення для
«Нафтогазу». Перше – скасування суми вимог Газпрому» за положенням «Бери або
плати» за 2009-2017 рр. розмірі $56 млрд. Друге – суд задовольнив вимоги
«Нафтогазу» про компенсацію $2,56 млрд за недостатнє постачання «Газпромом»
узгоджених обсягів газу для транзиту», – пише ЗМІ.
Режисером фільму виступив лауреат Шевченківської премії за
кіномистецтва, учасник кінооб’єднання Вавилон’13 Ярослав Пілунський. Над
сценарієм фільму працював креативний директор проекту Кирило Чистяков. Зйомки
проходили в Стокгольмі та Києві протягом 7 днів при підтримці Toy Pictures.
Головними героями фільму стали:
– Юрій Вітренко, виконавчий директор групи «Нафтогаз»;
– Ігор Діденко, колишній перший заступник голови
групи «Нафтогаз»;
– Олександр Вєдєнєєв, головний внутрішній аналітик групи
«Нафтогаз»;
– Ярослав Теклюк, головний внутрішній юрист групи
«Нафтогаз»;
– Даг Мьяаланд, головний зовнішній юрист групи «Нафтогаз».
«Дана команда безпосередньо брала участь у процесі
підготовки та розгляду справи в Стокгольмському арбітражному суді. А 23 травня в
рамках Книжкового Арсеналу була презентована книга «#стокгольм: бери або плати».
Проект був реалізований агентством Havas Ukraine спільно з видавництвом «ТАК»,
– додають журналісти.
Раніше SKELET-info повідомляв, що Кабмін продовжив контракт з головою Наку Андрієм Коболевым, знизивши йому в два рази зарплату.
Крім того Коболєв заявляв, що направить 100% доходів, які він отримає до кінця року, на
благодійність.