У Мадриді хочуть скасувати зони з нульовими викидами

Зона Madrid Central з’явилася в минулому році за рішенням мера Мануэлы Кармены. Зона знаходиться в центрі міста, куди обмежений в’їзд транспорту на бензинових і дизельних двигунах.

Раніше Єврокомісія віднесла Мадрид до міст з критичним якістю повітря і винесла іспанській столиці попередження.

Нововведення дозволило скоротити трафік на 24 %, при цьому рівень оксиду азоту впав на 38 %, а викиди вуглекислого газу на 14 %.

Експрес-інформація по країні

Іспанія (Королівство Іспанія – держава на південному заході Європи, яке займає більшу частину Піренейського півострова.

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Столиця – Мадрид

Найбільші міста: Мадрид, Барселона, Валенсія, Севілья

Форма правління – Парламентська монархія

На території – 504 782 км2 (51-я в світі)

Населення – 47,73 млн чол. (26-я в світі)

Офіційна мова – іспанська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,876 (26-я в світі)

ВВП – $1,381 трлн (14-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Португалією, Марокко, Францією, Андоррою

Противники мера, які набрали більшість голосів у місцевій раді після недавніх виборів, обіцяють зняти обмеження на рух у центрі. На їхню думку, пробки – частина культурного життя Мадрида і його фішка і боротися з ними можна, а краще зосередитися на чистоту вулиць.

«Навколо Світу. Україна» писав про барвистому пішохідному переході в Мадриді.

За матеріалами 34travel.me

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