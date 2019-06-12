У Мадриді хочуть скасувати зони з нульовими викидами

Зона Madrid Central з’явилася в минулому році за рішенням мера Мануэлы Кармены. Зона знаходиться в центрі міста, куди обмежений в’їзд транспорту на бензинових і дизельних двигунах.
Раніше Єврокомісія віднесла Мадрид до міст з критичним якістю повітря і винесла іспанській столиці попередження.
Нововведення дозволило скоротити трафік на 24 %, при цьому рівень оксиду азоту впав на 38 %, а викиди вуглекислого газу на 14 %.
Експрес-інформація по країні
Іспанія (Королівство Іспанія – держава на південному заході Європи, яке займає більшу частину Піренейського півострова.
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Столиця – Мадрид
Найбільші міста: Мадрид, Барселона, Валенсія, Севілья
Форма правління – Парламентська монархія
На території – 504 782 км2 (51-я в світі)
Населення – 47,73 млн чол. (26-я в світі)
Офіційна мова – іспанська
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,876 (26-я в світі)
ВВП – $1,381 трлн (14-я в світі)
Валюта – євро
Межує з Португалією, Марокко, Францією, Андоррою
Противники мера, які набрали більшість голосів у місцевій раді після недавніх виборів, обіцяють зняти обмеження на рух у центрі. На їхню думку, пробки – частина культурного життя Мадрида і його фішка і боротися з ними можна, а краще зосередитися на чистоту вулиць.
«Навколо Світу. Україна» писав про барвистому пішохідному переході в Мадриді.
За матеріалами 34travel.me
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