Водорості у морі Одеси небезпечні для людей – еколог

Нещодавно море в Одесі вкрилося водоростями і деякі екологи заявляють, що вони небезпечні для людей.

Еколог розповів, що водорості, через які позеленіло море в Одесі, становить небезпеку для людей.

– Вони виробляють низку токсичних речовин, які можуть сказатися негативно на здоров’ї людини, викликати алергічні реакції і при попаданні у шлунково-кишковий тракт, можуть викликати різні реакції, отруєння, – розповів еколог Артур Микита.

Крім того, через попадання міських стоків у воду починає утворюватися пліснява.

Еколог вважає, що ситуація в Одесі вже критична і її потрібно вирішувати на державному рівні.