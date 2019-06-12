Під Дніпром маршрутка з людьми загорілася на ходу: фото з місця НП

У вівторок, 11 червня, під Дніпром (Павлоград) відбулася серйозна НП з маршруткою, яка загорілася на ходу разом з людьми.

Про це повідомив в Facebook начальник 27-ї державної пожежно-рятувальної частини Павлограда Олександр Миславський.

“Під час руху, запалав моторний відсік маршрутного автобуса з пасажирами. Водій автотранспорту, не розгубився і, не втрачаючи часу, провів першочергові заходи щодо евакуації людей, а також намагався загасити загоряння вогнегасниками”, – розповів він.

Незабаром на місце приїхали пожежники, які швидко прибули і ліквідували пожежу. На щастя, ніхто не постраждав.