Як повернути Донбас: Арсен Аваков запропонував делегації Atlantic Council свій план миру

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков запропонував свій суверенний план повернення Донбасу до складу Україну. Американці здивовані конструктивністю нового плану та готові підтримати кроки України у відновленні суверенітету на окупованих територіях, повідомляє Zrada.today з посиланням на МВС.

Арсен Аваков провів зустріч з делегацією Atlantic Council на чолі з екс-директором Центрального розвідувального управління США, Джоном Хербстом.

«За час російської агресії в Україні загинуло більше 14 000 людей, серед них понад 400 – працівників органів системи МВС: поліцейських, гвардійців, рятувальників та прикордонників. Росія шостий рік веде проти України гібридну війну. Всі засоби припинення активної фази агресії і повернення території України не діють, тому МВС пропонує нові механізми, які допоможуть повернути окуповані території Донбасу. Ми маємо прийняти дорослі рішення у цьому питанні, використавши тонку межу наших можливостей. Для нас дуже важлива підтримка США у цих процесах», – зазначив Арсен Аваков.

За його словами, введенню нової стратегії передує підготовчий етап – формування необхідного правового поля, введення комунікаційної стратегії, визначення статусу Спеціальної міжнародної миротворчої місії, створення програм моніторингу, консультативної та ресурсної допомоги.