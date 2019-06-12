Відстрілявся ще один: бойовик «Москва» поповнив ряди «Батальйону 200». ФОТО

На лінії розмежування на Донбасі був ліквідований один з бойовиків так званої «ДНР» Богдан Грицай на прізвисько «Москва».

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомляє блогер Necro Mancer.

Богдан Грицай (в соціальній мережі Вконтакте вказано прізвище Соколинский) був родом з Макіївки, Донецької області, народився 10 вересня 1995 року. За даними сайту «Миротворець» входив до угруповання «Донські козаки».

Відомо, що він воював проти ВСУ в Пісках, Донецькому аеропорту, під Іловайськом. Бойовик «світився» і на місцевому телебаченні, де пафосно розповідав, що не шкодує, що взяв у руки зброю і почав стріляти в українців.

Як пишуть в соціальних мережах знайомі бойовика, він брав участь в бойових діях на Донбасі, починаючи з 2014 року. Було ліквідовано 11 червня 2019 року.