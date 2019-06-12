Запропонують Зеленському: у Києві знайшли, куди перенести урядовий квартал

Урядовий квартал запропонували перенести з центру Києва в район «Телички» на півдні столиці.

З такою ініціативою виступив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

На місці «Телички» Парцхаладзе пропонує побудувати «Київ Сіті», де мають розташуватися адміністративні будівлі і діловий центр. Парцхаладзе відповідну ідею має намір запропонувати президенту України Володимиру Зеленському.

«До речі, у мене ще з 2003 року є ідея створити на місці «Телички» так званий «Київ Сіті», подібно міста хмарочосів за кільцевою дорогою в Парижі. Перенести туди 1 мільйон квадратних метрів адміністративних приміщень. Зробити так званий урядовий і діловий квартал, а приміщення, які звільняться в центрі Києва продати, наприклад, під готелі, культурні центри, можливо, житло», — розповів він.

За його словами, площа, на якій може розміститися новий урядовий квартал в Києві, становить 100 гектарів, що в 5 разів більше за діловий центр у Москві.