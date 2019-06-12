У Києві на Подолі хлопець вистрибнув з вікна скандального покинутої будівлі

У вівторок, 11 червня, в Києві на Подолі стався смертельний інцидент. В недобудованому 9-поверховому будинку, який знаходиться у дворі за адресою вулиця Братська, 4, хлопець вистрибнув з вікна одного з верхніх поверхів. Від отриманих травм він помер на місці.

Очевидці повідомили, що спочатку почули звук, схожий на тріск гілок, а потім різкий удар чогось важкого об землю. Кілька людей вибігли на вулицю і побачили на асфальті хлопця. На жаль, побачивши пошкодження на тілі, вони зрозуміли, що врятувати людину не вдасться. Ймовірно, загиблий стрибав з верхніх поверхів, так як тіло вилетіло за паркан. Під час падіння воно чіплялося за дерева і зламав кілька гілок.

Мешканці багатоквартирних будинків викликали поліцію і «швидку». Прибулі на місце правоохоронці оглянули труп і знайшли телефон, який був розбитий, тому зв’язатися з кимось з родичів загиблого не вдалося. Документів у хлопця з собою не було, співробітники поліції працювали над тим, щоб встановити особу загиблого. На вигляд йому до 25 років.

Охорони біля цієї будівлі немає, тому воно часто приваблює любителів екстріму і тих, хто хоче вчинити самогубство. За словами очевидців, у закинутому будинку часто збираються підлітки, шумлять і розпивають алкоголь. Але головне, що це місце дуже небезпечне і, з-за незавершеного будівництва, звідти дуже легко впасти. На місці працювали патрульні, медики та слідчо-оперативна група. З якої причини стався нещасний випадок, встановить слідство.