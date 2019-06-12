Третина росіян хочуть бачити південний схід України у складі РФ, — опитування «Левада-центру»

Майже третина росіян виступають за окупацію «південно-сходу України», ще третина хочуть створити там «незалежна держава».

Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного російським «Левада-Центром».

Зокрема, на питання: «Що ви думаєте з приводу політичного майбутнього «південно-східної України», 29% респондентів відповіли: «Щоб південний схід України став незалежною державою»; 27% — «Щоб південний схід України став частиною Російської Федерації». 17% опитаних обрали відповідь: «Щоб південний схід України залишався частиною України, але отримав більшу незалежність від Києва».

Тільки 14% респондентів відповіли: «Щоб південний схід України залишався частиною України на тих же умовах, як це було до кризи». Важко відповісти – 13%.

При цьому, відповідаючи на питання про те, що окупація Криму вимагає від Росії значних витрат і якою мірою «ви особисто готові платити», тільки 7% вказали: «В повній мірі», 9% обрали відповідь: «значною мірою», 26% — в «якоюсь мірою». «Абсолютно не готові платити за окупацію Криму 36% респондентів. 17% — не вважають, що цей тягар ляже на звичайних громадян. 5% — вагалися з відповіддю.

Опитування проводилося 24 — 29 травня за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення обсягом 1 тис. 616 осіб у віці від 18 років і старше в 137 населених пунктах, 50 суб’єктах РФ. Дослідження проходило на дому у респондентів методом особистого інтерв’ю.