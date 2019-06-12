Збірна України вперше в історії вийшла у фінал чемпіонату світу з футболу U-20

Молодіжна збірна України з футболу вийшла у фінал чемпіонату світу серед 20-річних. Поєдинок проти Італії на міському стадіоні в Гдині (Польща) завершився з рахунком 1:0.

Обидві команди, враховуючи температуру повітря (+30), відмовилися від атакуючого стилю гри.

За перші 15 хвилин глядачі не побачили жодного удару в площину воріт. Велику частину часу захисники як однієї, так і іншої команди, неспішно перепасовувалися на своїй половині поля, лише зрідка дальніми передачами оживляючи матч.

Після прострілу Юхима Конопель Сергій Булеца загнав м’яч в сітку з центру штрафного майданчика.

На 80-й хвилині Україна залишилася в меншості — Денис Попов за фол у верховій боротьбі отримав другу жовту картку і залишив межі поля. Таким чином, провідний захисник збірної пропустить фінальний матч.

У компенсований час українська збірна пропустила, але гол був відмінений арбітром після перегляду відеоповтору — італієць Джанлука Скамакка фолив перед тим, як відправити м’яч у сітку.

Суперник української збірної по фіналу визначиться у протистоянні Еквадору і Південної Кореї. Фінальний матч відбудеться 15 червня.