«Безпосередньо не обіцяв»: у Зеленського пояснили, чому не знизять тарифи для українців

Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що Володимир Зеленський безпосередньо не обіцяв зниження тарифів для українців.

За його словами, Зеленський жартував про тарифи, що вони високі.

«Зеленський жартував про «Роттердамі+», що це корупційна формула. Але прямих обіцянок він не давав. Звичайно, люди десь в напівнатяках хочуть бачити те, що вони хочуть бачити. Те, що люди його підтримали, означає, що вони готові голосувати за якусь велику ідею, мрію, майбутнє, ніж просто зниження тарифів. Якщо у нас зарплати будуть більше, то й тарифи можуть бути не такою проблемою», – повідомив Герус.

Представник президента у Кабінеті міністрів наголосив, що ціни на тепло і газ мають певні обмеження з МВФ.

«Політика і позиція такі, що треба продовжити співпрацю з МВФ. У нас зростання ВВП не той, де ми можемо бути самостійні і сказати, що ми без них далі розвиваємося і справляємося», – резюмував Герус.