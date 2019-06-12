Валентин і Галина Шпак на залізному троні: історія сім’ї аферистів

Саме тоді відбулися події, пов’язані з крадіжкою коштів фонду «Розвиток України», а також розкраданнями і подальшим вивезенням металоконструкцій з території музею.

У той час охороною території музею займалося Спільне українсько-польське підприємство «Макрохем-Україна» під керівництвом Валентина Миколайовича Шпака, колишнього співробітника правоохоронних органів. Відповідаючи за схоронність майна музею, він ніяк не міг бути не в курсі — як і куди зникали тонни металу з території. Разом з керівництвом музею, а також співробітниками гаража, бухгалтерії та інших служб, Шпак благополучно «брав участь в справі» і забезпечував безперешкодний вивіз народного добра в невідомому напрямку.

Маючи статус довіреної особи керівництва музею, його компанія «Макрохем-Україна» постійно вигравала тендери на охорону музейного комплексу в Пирогова. Адже так зручно мати справу зі знайомими подільниками, ніж якщо б прийшла охоронна фірма, яка припинила б розкрадання.

Але ось, в минулому році, СП «Макрохем-Україна» під керуванням Валентина Шпака знову засвітилося в новому скандалі в Пирогово. Екологи виявили, що в заповідній по суті зоні – були варварським способом спиляно понад півтисячі дерев!

Подібне можна провернути без співучасті керівництва музею і охоронців. Адже саме охорона «Макрохем» забезпечувала допуск на територію робітників із бензопилами, з трелевщиками і лісовозами для вивезення заповідного лісу. І це не зробити за один день. Значить все було поставлено на широку ногу, з чіткою організацією, «дахом» і заметанием слідів. Але люди помітили. І незважаючи на це, Національний музей в Пирогово знову і знову, із завидною регулярністю, забезпечує перемогу у тендерах фірмі Шпака і продовжує контракт на охорону музейного комплексу.

Сестра вже відомого нам Шпака, Галина Миколаївна, дуже швидко зорієнтувалася, що дрібні ґешефти у вигляді вивезення металобрухту із заповідника – не той рівень, де можна розвернутися. І її діяльність була звернена на Захід. Адже саме там є розмах і, головне, гроші, які довірливі західні партнери і клієнти готові дати під перспективні напрями.

І ці пошуки періодично увінчуються успіхом. Втираючись у довіру і набиваючись в друзі до довірливим клієнтам українська бізнес-леді, шляхом не хитрих маніпуляцій, отримує очікувані фінансові ін’єкції. Протягом багатьох років Шпак-Левенберг вдається морочити голову довірливим клієнтам та інвесторам. Причому, не тільки в Україні, але навіть у країнах близького і далекого зарубіжжя. Незважаючи на солідні вливання західних партнерів, в більшості випадків, жоден проект не виходить на нуль.

Як виявляється, гроші просто знімають фірмами-прокладками заповзятливої сім’ї і виводяться за кордон на рахунки в іноземній компанії пані Шпак-Левенберг – CERTIFICATION NETWORK MC GMBH.

З часом, одурманені бізнес ейфорією і обіцянками блискавичного підкорення Бізнес Олімпу, клієнти та інвестори потроху починають підозрювати недобре. У більшості випадків підсумок один — розставання. А розставання не обіцяє нічого радісного для мадам Шпак-Левенберг, так як грошовий струмочок помітно починає міліти: клієнти грошей вже не дають під чесне слово, «робочі конячки» губляться на тернистих стежках бізнес авантюр, а життя на широку ногу треба якось продовжувати підтримувати. Яким чином їй вдалося втертися в довіру своїм клієнтам і партнерам – залишається загадкою, як у кращих традиціях фінансових афер Чарльза Понці, Віктора Люстіга, Френка Абингейла та інших. Увійшовши в довіру, бізнес-леді починає десантувати свого представника, переконуючи поставити його на посаду директора з пайовою участю в кампанії, пояснивши, що її міжнародні зв’язки дозволять вийти на новий рівень розвитку.

А ось після цього починається історія в гірших традиціях рейдерських захоплень. Розуміючи, що нова компанія цілком успішно починає набирати обертів, і частка зіц-голови не задовольняє її апетити, мадам Шпак-Левенберг починає гру не просто по віджиманню прибутку, але і по захопленню самої кампанії цілком.

І тут на сцену виходить її брат, охоронець-«лісоруб». Завдяки своїм колишнім зв’язків у правоохоронних органах, він починає роботу з дискредитації кампанії шляхом порушення кримінальних справ, залякування і шантажу. Навіщо це робиться? Так з однією-єдиною метою – викачати гроші.

Схема проста до неподобства. За наводкою Шпака, готується заява в поліцію від якогось, іноді зовсім не пов’язаної особи, а іноді і дуже навіть пов’язаного. Це заява потрапляє того, кому треба у відділенні поліції. Той, «хто треба» заводить кримінальну справу, про що повідомляється жертва розлучення. Потім на сцену виходить Шпак і озвучує «ціну питання». В більшості своїй люди губляться і не особливо вникає в тонкощі. «Безславні» слідчі дожимають переляканих підприємців на допитах і в ході слідчих дій до стану, коли бізнесу нічого не залишається робити, окрім як покірно віддати гроші «решале», який негайно заносить частку кому потрібно. Найчастіше, кримінальна справа навіть не має підозрюваних, а заводиться з однією лише метою, підвісити на гачок жертву розлучення. А сама справа може бути в такому невизначеному стані скільки завгодно часу, поки клієнт не дозріє.

Як з’ясувалося, це не єдиний випадок, коли Шпак виступає в ролі посередника, розводячи тих, хто мав необережність зв’язатися з його сестрою в будь-яких спільних бізнес-проектах.

До того ж, якщо клієнт непоступливий – завжди можна довести справу до суду, де подмазанный суддя прийме потрібне рішення, не звертаючи уваги на доводи обвинувачених і захисту.

Відчуваючи, що «бізнес-проект» починає йти не за задуманим сценарієм, пані Шпак-Левенберг зазвичай починає страхуватися і починає поливати брудом своїх колишніх партнерів, намагаючись завдати максимальної шкоди ділової репутації. Навіть не гидуючи приводити в приклад безперспективні кримінальні справи, на швидку руку сфабрикованої її братом і все тими ж друзями-слідчими.

Це лише невеличке розслідування діяльності Шпаков. І ще невідомо, скільки жертв погодилися на вимоги і вимагання цієї родини, так як найближче майбутнє може піднести ще не одна резонансна справа, пов’язане Як показав час, організована злочинна група (ОЗГ) може виглядати цілком респектабельно, а не як братки 90-х.

Автор: Микола Сушко