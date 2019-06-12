Потап объяснил, почему отпраздновал свадьбу с Настей в Украине, а не за рубежом

Изначально возлюбленные хотели пожениться в Италии.

В конце мая произошло одно из самых громких событий года в украинском шоу-бизнесе – свадьба Потапа и Насти Каменских. Пышное торжество, на которое пригласили почти всех украинских звёзд, прошло в Киеве.

Многие удивлялись – почему Потап и Настя, являясь очень обеспеченными людьми, не сыграли свадьбу за границей? К тому же, Каменских обожает Италию, где провела всё детство. Ответ на этот вопрос Потап дал Кате Осадчей в передаче “Світське життя”.

“Мы отложили празднование свадьбы за границей, потому что у Насти отец уже не молодой и мы хотели, чтобы все наши родственники были, и это очень трудно. Мы могли бы заказать самолеты и привезти всех в Италию, но решили сделать так, чтобы все пришли к нам, в родной Киев”, – сказал Потап.

: showdream.org