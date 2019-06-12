Кіровоградський корупціонер Москаленко, який йде по округу від Зеленського, зачищає інформацію в ЗМІ

Син колишнього мера Кропивницького (Кіровоград) Миколи Москаленко Кирило йде в Раду. У Зеленського його затвердили на округ № 102, де раніше перемагав Олесь Довгий.

Під прапором «Слуги народу» Москаленко-молодший сподівається отримати більшість голосів виборців, і з цією метою почав активно зачищати інформацію про себе в мережі.

Відразу декілька ЗМІ видалили зі своїх сторінок новини про Москаленко, в яких ще вчора розповідалося про корупційних тендерних схем майбутнього політика.

Однак, зачистити весь «негатив» Кирилу поки не вдалося, тому що його справи і схеми на освоєнні бюджетних коштів давно стали очевидними і публічними.

Нагадаємо лише кілька епізодів. Одна з компаній сина і батька Москаленков в 2018-2019 році освоїла понад 140 млн. грн. бюджетних коштів. ТОВ «»Інтерресурси» виступила підрядником в десятках держ проектів, де, як правило, здобуло перемогу в торгах без конкурсу.

В цілому, будучи власником кількох підприємств, серед яких ТОВ «КБК, ТОВ «Максим М», ТОВ «Байя сервіс», ТОВ «Інтерресурси яхтинг», ТОВ «Торговий дім Інтерресурси», ТОВ «Інтерресурси-Трейдінг» та ін., Москаленко давно звик заробляти на фіктивних тендерів в традиційній для муніципальних корупціонерів сферах — реконструкція лікарень і храмів.

Так, сайті проекту «Чесно» опубліковано розслідування корупційної змови, під час якого майже 4,5 мільйона гривень з державного бюджету були перераховані на реставраційно-відновлювальні роботи Свято – Хрестовоздвиженської церкви Кирила Москаленка. Цікаво, що в тендері конкурували між собою відразу дві компанії батька і сина Москаленко — «КПК» та «Інтерресурси».

Тоді Центр протидії корупції передав викладені факти контролюючим органам. Перший заступник міністра МЕРТ Максюта лише прийняв факти до відома, а перший заступник голови ДФІУ Костюшко і начальник регіонального управління ДФІУ Солтисюк відзвітували про те, що перевірки порушень не виявили.

Інший гучний випадок з освоєнням державних коштів Кирилом Москаленко пов’язаний з ремонтом дитячої лікарні, на який Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної адміністрації виділив понад 35 мільйонів гривень. Через деякий час, вже після оголошення результатів тендера, сума угоди безпідставно бали збільшена ще на півтора мільйона. А на наступний рік на ту ж саму реконструкцію компанія Москаленка отримала ще 58 млн. грн з бюджету. Таким чином, замість запланованих 35 млн грн, кіровоградський «схемач» освоїв в два рази більше.

Дані судового реєстру зберігають в собі масу судових рішень та податкових махінаціях Москаленко. Крім того, митники також залучали його до відповідальності за спробу контрабанди товарів з Китаю.

У світлі викладеного та враховуючи спроби Москаленко почистити інформацію про себе в ЗМІ, редакція звертається до прес-службі партії «Слуга народу» і просить публічно прокоментувати критерії відбору Москаленка в якості мажоритарного кандидата. А також просимо пояснити всім українським виборцям, навіщо президенту Зеленському такі корупціонери потрібні в Парламенті.

Автор: Олег Кондратенко