Сонячні супервспышки можуть відключити електроніку на Землі

Під час супервспышки зірки випускають надзвичайно потужні і раптові сплески енергії, яка в тисячі разів сильніше, ніж звичайні сонячні спалахи. Довгий час вважалося, що вони можуть відбуватися тільки на молодих і активних зірок і що наше Сонце вже не зможе їх створити.

Однак, згідно з дослідженням, опублікованим в «The Astrophysical Journal», супервспышки дійсно можуть виникати на зірках віком до 4,6 мільярда років (як наше Сонце). Це погана новина, враховуючи потенційно руйнівні наслідки такого спалаху для людства.

Як проводили дослідження

Для дослідження група вчених на чолі з Ютою Ноцу з Університету Колорадо в Боулдері (США) проаналізувала дані, зібрані космічним кораблем Gaia Європейського космічного агентства і обсерваторією Apache Point в Нью-Мексико. Дані включали запису про супервспышках, які відбулися на більш ніж 40 подібних до сонця зірок.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Вчені виявили, що, хоча супервспышки зустрічаються у молодих зірок набагато частіше (приблизно кожну тиждень або близько того), більш старі зірки теж виробляють їх раз у кілька тисяч років.

«Наше дослідження показує, що супервспышки — це рідкісні події, — йдеться в заяві Ноцу. — Але є ймовірність, що ми можемо пережити таке подія в найближчі 100 років».

Наслідки супервспышки

Якби супервспышка сталася 1000 років тому, це не було б великою проблемою. Люди просто побачили б велике сяйво, як кажуть вчені. Але якщо б сьогодні Сонце зробило супервспышку, величезна кількість високоенергетичного випромінювання завдало б шкоди всій електроніці на нашій планеті.

Серед можливих наслідків, така подія може призвести до відключення електроенергії по всьому світу або викликати збій в роботі супутників на орбіті, що спричинить руйнування комунікаційних технологій, систем навігації і багато чого іншого.

За словами дослідників, неможливо передбачити, коли саме наше Сонце зробить супервспышку. Проте, враховуючи їх висновки, якось це все-таки відбудеться, тому варто подумати про заходи по обмеженню збитку вже зараз.

За матеріалами Newsweek

Читайте також:

Супервспышка на сонце загрожує цивілізації

Льоди Гренландії зберегли сліди сонячної мегавспышки, що сталася 2600 років тому

На Сонці стався найпотужніший спалах за 12 років (відео)