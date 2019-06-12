Щотижня ми з’їдаємо по 5 грамів пластику

Такий показник зафіксований в результатах дослідження Університету Ньюкасла (Австралія). Згідно з даними, що містяться в звіті, у всьому світі люди поглинають в середньому близько 2000 микропластических частинок в тиждень, так званих микропластиков.

Дослідження було замовлено Всесвітнім фондом дикої природи (WWF) для подальшого доповіді «Ні пластику в навколишньому середовищі».

Микропластики – частинки розміром менше п’яти міліметрів – потрапляють в нашу їжу, питну воду та повітря з різних джерел. До таких, зокрема, відносяться, штучні волокна одягу, деякі зубні пасти, викинуті на сміття вироби з пластику. Микропластики проникають в річки і океани, де їх ковтають риби та інші морські тварини. Таким чином частинки потрапляють у харчовий ланцюжок. Вони були знайдені в багатьох повсякденних продуктах харчування і напоях, особливо у воді, пиві, молюсках і солі.

Експрес-інформація по країні

Австралія (Австралійська Федерація) – держава в Південній півкулі, розташована на австралійському материку та острові Тасманія.

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Столиця – Канберра

Найбільші міста: Сідней, Мельбурн, Брісбен, Перт, Аделаїда

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 7 692 024 км2 (6-я в світі)

Населення – 24,8 млн чол. (52-я в світі)

Офіційний мову – австралійський англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,935 (2-я в світі)

ВВП – $1,454 трлн (12-я в світі)

Валюта – австралійський долар

На переконання наукового співробітника, учасника дослідження Кали Сенатираджи, «проблема микропластиков є глобальною. Навіть якщо країни очистять свою навколишнє середовище, це не означає, що вони будуть в безпеці, оскільки частинки можуть безупинно проникати ззовні».

Микропластики люблять воду

За даними дослідження, найбільше джерело спожитої пластмаси – питна вода. Їй були присвячені 52 дослідження по всьому світу.

Виявляється, просто випиваючи воду в пляшках або з-під крана, середній людина споживає до 1769 частинок пластику щотижня. Однак тут мають місце значні регіональні відмінності. Наприклад, за даними 2018 року, у водопроводах США та Індії було виявлено вдвічі більше пластику, ніж у питній воді європейських країн та Індонезії.

Молюски – другий за масштабами проковтування пластмаси джерело. З нього середньостатистична людина споживає до 182 микропластиков (0,5 г) на тиждень. Дослідники пояснюють: це відбувається тому, що цих морських істот з’їдають цілком. А адже після життя в забруднених пластмасою морях травний тракт молюска накопичує багато небажаних компонентів.

Микропластики виявлені і в повітрі. Проте вчені вважають, що з процесом вдихання-выдыхания пов’язане незначне споживання таких частинок. Хоча, знову ж таки, все залежить від умов конкретної місцевості.

До 2050 року виробництво пластику потроїться

Не дивно, що занепокоєння з приводу небезпеки микропластиков для здоров’я зростає.

Професор Річард Лампитт з Національного океанографічного центру Великобританії, який не брав участі в дослідженні, вважає: «Пластик не є особливо шкідливим матеріалом, однак існує ймовірність того, що він завдає значної шкоди людині. І є необхідність у додаткових дослідженнях, присвячених значущості цього шкоди».

Але навіть якщо буде остаточно доведено, що шкода цей дуже великий, микропластики буде дуже важко вилучити з навколишнього середовища.

На даному етапі вчені вважають: оскільки неможливо просто взяти і видалити пластик з середовища, необхідно боротися з ним у первинних джерелах ще до того, як частинки, що потрапили у воду, їжу, повітря. До того ж, пріоритетним має стати скорочення виробництва пластику.

А тим часом у світі щороку виробляється понад 330 млн тонн пластику. Незважаючи на протестні настрої населення землі проти цього, очікується, що до 2050 року світове виробництво пластику потроїться.

За матеріалами СNN

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