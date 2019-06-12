Ляшко розповів, як побачив Вакарчука, який сидить під столом в аеропорту Сімферополя

Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко розповів, як у 2014 році співак і глава партії «Голос» Святослав Вакарчук сидів під столом в аеропорту Сімферополя.

Варто відзначити, що під час інтерв’ю Олег Ляшко згадав, що 8 березня 2014 року, коли ще не було анексії Криму, він прилетів в аеропорт Сімферополя.

Далі, як стверджує політик, він отримав інформацію про те, що Святослав Вакарчук заблокований в одній з кімнат аеропорту.

За його словами, коли він відчинив двері, то побачив, як співак сидів під столом, закривав обличчя руками і говорив про те, що у нього все добре і він сам впорається.

Лідер «Радикальної партії» впевнений, що у Святослава Вакарчука був нервовий зрив в стресовій ситуації

Більш детально прослухати розповісти Олега Ляшка можна на 22 хвилині.