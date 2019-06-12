Мета мажоритарка: спонсор Зеленського вступив у змову запорізькими оппоблоковцами

Незважаючи на те, що партія «Слуга народу» збирається наспіх, реагують там оперативно.





На голову передвиборного штабу на президентські і парламентські вибори по Запорізькій області Попов просував свого давнього друга і бізнес-партнера Володимира Кальцева.

Ці ігри погано закінчаться

Але спільні інтереси Петрова і Кальцева нікуди не поділися: це і вкладені гроші відбувся ТРЦ Кальцева і жадоба влади в Запоріжжі. Так що, за нашою інформацією, Кальцев запропонував Петрову зрада: через Євгена Шевченка (негласного куратора партії «Слуга Народу» в Запоріжжі) виставити завідомо слабких мажоритарників по Запорізькій області не надавши їм ні підтримки, ні фінансування. Що полегшить перемогу представників «Оппоблока» Бойко-Медведчука, попутно ще на цьому заробивши. Адже на спонсируемую державою-агресором партію грошей фсбешники не шкодують. Після чого Попов з Кальцевим отримають необхідне лобі для будівництва злощасного ТРЦ замість парку в центрі міста.

І попередньо отримані дані говорять про те, що цей план вже втілюється в життя. Джерела повідомляють, що за 76 округу (Дніпровський і Заводський райони) збирається висуватися Романа Соха, керівника «Зе!офісу» в Запоріжжі.

Раніше відомий як керівник кадрової комісії одіозної «народної ради» в Запоріжжі, сформованої в 2014 році. В основній масі вона складалася з різного роду пройдисвітів, які намагалися на хвилі Революції Гідності вирішити свої «шкурні питання» і нічим крім скандалів не запам’яталася.

Навіть якщо допустити, що в «народній раді» Роман опинився випадково, то на 76-му окрузі, де зійдеться значну кількість рейтингових претендентів на мандат, шансів у нього немає. Особливо, якщо врахувати факт знайомства і дружби Романа Сохи c братами Кальцевыми.



Роман Соха, Сергій Кальцев

Володимир Кальцев, врахувавши власний антирейтинг, йде на вибори у Верховну Раду за списком «Опозиційної платформи за життя» під номером 24, а ось його менш скандальний брат Сергій Кальцев збирається висунути свою кандидатуру по якраз цьому ж округу. І Соха буде просто зручним спаринг-партнером для Кальцева.

Підтверджує це і ситуація і з 76 округу (Вознесеновський і Хортицький р-ни), де збирається балотуватися Євген Шевченко. Який знайомий як з Романом Сохою, так і з братами Кальцевыми.

Євген Шевченко, Роман Соха

Викладене легко перевірити, а тому виникає логічне запитання: невже серед 1,5 млн. жителів Запорізької області складно знайти гідних людей?