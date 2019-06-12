“Бив дуже жорстоко”: обвинуваченого у вбивстві бійця ЗСУ командира відпустили на волю

Мар’їнський районний суд відпустив на свободу командира розвідки батальйону, якого підозрюють в убивстві бійця 28-ї механізованої бригади Ярослава Гаврилюка в жовтні минулого року.

Як розповідали товариші по службі убитого, командир Андрій М. систематично бив бійців, звертався з ними жорстоко.

“Він в прокуратурі все заперечує. Сам він раніше служив у військовій прокуратурі в Одесі, підполковник на пенсії. Принаймні, так він говорив. У нього великі зв’язки, він завжди цим хвалився. А бив він хлопців завжди. Вибирав тих, хто слабший, і знущався. Бив за все: щось не так зробив чи просто заради того, щоб залякати. Біл дуже жорстоко, але всі мовчали, бо боялися його, і все йому сходило з рук”, – розповів боєць 28-ї бригади.

Також одеський волонтер Наталя Савічева написала, що під час слідства Андрій М. тиснув на свідків. А в 2016 році його вже затримували правоохоронці. Тоді під час ротації на мирній території біля розважального закладу його затримали в стані алкогольного сп’яніння з гранатою. Під час обшуку автомобіля знайшли ще арсенал зброї.