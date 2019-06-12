В Лос-Анджелесе местные власти засыпали водохранилище пластмассовыми шариками

В Лос-Анджелесе на поверхности одного из крупнейшего водохранилища в Америке плавает почти 100 млн черных шариков. Таким образом, местные власти экономят миллиарды тон вод и спасают её от заражения бромидами. Об этом сообщает Zrada.today.

Американский журналист Дерек Маллер, ведущий канала Veritasium, отправился к резервуару, чтобы узнать подробности такого эксперимента.

Местные власти утверждают, что наличие бромидов в воде — обычное явление и он не вреден для людей. Но при дезинфекции воды озоном в воде образуется бромат, который является канцерогенном (канцерогенны приводят к раку). Представители правительства рассказывают, что всё началось после вступления в силу закона о контроле концентрации бромидов на всех водоочистных сооружениях, использующих озон.

Так, сообщается, что исследователи проводили замеры воды на стадии фильтрации и каждый раз концентрация бромидов не превышала 10мг/л (она составляла 3мг/л). Оказалось, что не всё так просто. Посылом этому стал звонок одного из потребителей, который пожаловался на превышения канцерогенных веществ в воде в 3 раза.

После разбирательств, выяснилось, что между станцией фильтрации и потребителями находится ещё одно водохранилище, в котором и содержится чрезмерная концентрация бромида.

Но откуда он там взялся?

Оказалось, виной всему были солнечные лучи, которые усиливали реакцию бромид с хлором и во время этого и образовывалось чрезмерное количество бромата.

Для того, чтобы обезопасить своих потребителей, власти в Лос-Анжелес решили спрятать воду от Солнца. Самым лучшим решением этого вопроса — оказались черные “теневые” шарики. Они преграждали попаданию прямых лучей солнца и таким образом уменьшали количество бромата в воде.

По-мимо этого выяснилось, что шарики также защищают воду от испарения, таким образом экономя её запасы.

Стоит отметить, что из-за жары, Лос-Анжелес каждый год теряет миллиарды долларов.

Ещё одним преимуществом шариком стало уменьшения количества водорослей, которые окрашивали воду в зелёный цвет. Вода при этом не была опасна для людей, но сильно портила её эстетический вид.