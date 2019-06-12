ЄСПЛ зобов’язав Росію терміново помістити активіста Бекірова до лікарні

Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію терміново помістити до лікарні кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в окупованому Криму в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки.

Таке рішення було прийнято ЄСПЛ 11 червня, повідомив Крим.Реалії адвокат Бекірова Іслям Веліляєв.

За словами адвоката, «це рішення стало несподіваним, але безумовно правильним у даній ситуації».

«Я зі свого боку, як адвокат, направлю це рішення і слідчому у справі Едема Бекірова та Уповноваженій з прав людини Тетяні Москальковій. Якщо слідчий не відреагує, я буду змушений звернутися до суду. Півроку поспіль адвокати говорять про те, що наш підзахисний повільно помирає у СІЗО. І у нього кожен день на рахунку», — повідомив Веліляєв.

Згідно з Правилом 39 регламенту ЄСПЛ, яке було застосоване по відношенню до Бекірова, влада Росії зобов’язана негайно помістити його до лікарні не тюремного типу.

«11 червня суд в особі виконавчого судді ухвалив, що для сприятливого розгляду справи і в інтересах сторін суд вказує російському уряду за законом 39, що вони повинні переконатися в повазі до конституційних прав Едема Бекірова і негайно покласти його до лікарні для ретельного медичного огляду і подальшого лікування», — йдеться в документі ЄСПЛ, який цитує сайт ATR.

Нагадуємо, що підконтрольний російській владі Київський районний суд окупованого Сімферополя заарештував до 5 серпня вісьмох затриманих кримських татар.

Всіх заарештованих затримали 10 червня, окупанти підозрюють їх в участі в організації “Хізб ут-Тахрір”, яку Росія вважає терористичною.