Фахівці назвали продукт, який ефективно бореться з високим тиском

Вся справа в тому, що у волоських горіхах міститься високий рівень рослинних жирних кислот омега-3 – альфа-ліноленової кислоти (АЛК).

Аптечні добавки замінити їх не можуть, показало дослідження. Згідно з даними, отриманими фахівцями з Університету штату Пенсільванія (США), регулярне вживання волоських горіхів сприяє нормалізації артеріального тиску у людей, які страждають на гіпертонію. Даний ефект вчені пов’язують з великою кількістю жирних кислот омега-3 – альфа-ліноленової кислот (АЛК) в волоських горіхах.

Вчені провели експеримент за участю 45 осіб віком 30-65 років, які мали зайву вагу або симптоми ожиріння. Два тижні до початку випробувань усі вони харчувалися за єдиним планом, який відповідав звичному раціону середньостатистичного американця, який мінімум на 12% складається з насичених жирів. Потім учасників поділили на три групи, кожна з яких протягом 6 тижнів дотримувалася призначеної їй дієти з низьким вмістом ненасичених жирів, після чого переходила на іншу дієту.

Дієти були наступними: раціон з високим вмістом волоських горіхів; раціон з відсутністю волоських горіхів, але з добавками кислот АЛК в кількості, аналогічній тій, що містилася в горіхах першого варіанту; раціон з відсутністю волоських горіхів і кислот АЛК, але з добавками олеїнової ненасиченої кислоти.

В результаті виявилося, що ризик розвитку серцево-судинних захворювань ефективно знижує саме раціон з горіхами, а не споживання добавок з корисними жирними кислотами. Вчені констатували, що «у тих учасників, які вживали багато волоських горіхів, артеріальний тиск був в середньому нижчий, ніж у тих, хто просто вживав АЛК або олеїнову кислоту».

: wworld.com.ua

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