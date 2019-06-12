Онука Софії Ротару сяйнула красою у Лондоні: ніжна квітка

Соня Євдокименко – 17-річна модель і співачка, яка є онукою відомої співачки Софії Ротару. Дівчинку навіть назвали на честь зіркової бабусі. Соня регулярно виставляє в соцмережах свої фото, на яких демонструє переваги своєї фігури.

Вона явно у захваті від своїх довгих ніг, які подобаються і публіці, у зв’язку з цим дівчина регулярно отримує схвальні відгуки від своїх підписників в Instagram.

нещодавно на своїй сторінці в соцмережі Софія опублікувала стильне фото, на якому демонструє українську красу в Лондоні. Дівчина показала фото, зроблене в Риджентс Парк Роуз Гарден, на якому позує у неймовірно красивому, темному, довгому платті з флористичним принтом. Її волосся розпущене, а на обличчі легкий природний макіяж. Дівчина зображена в красивій позі біля квітучого дерева, вона не дивиться в камеру.

Фоловери Соні, яких налічується в Instagram вже понад 100 тисяч, не пройшли повз і почали активно коментувати фото. Дівчину буквально засипають компліментами в коментарях до знімка, фани в захваті від її природної краси та елегантного стилю.

: u-news.com.ua

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