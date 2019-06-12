Волонтер показав «смертельна зброя» ЗСУ

Звичайний український безпілотник знищив в зоні ООС на Донбасі військової техніки бойовиків на мільйони.

Про це на своїй сторінці в соцмережі розповів український волонтер Юрій Мысягин.

За його словами, дрон після однієї з таких операцій був збитий в «сірій» зоні. Мысягин пише:

«Простий цивільний дрон в умілих руках наших військових, перетворюється в зіркі очі в небі, з допомога яких виявляється і після знищується техніка, жива сила і зміцнення ворога. А скільки він зняв гб відео для розвідки, яке допомогло проаналізувати і успішно проводити різні бойові операції. Це все просто не піддається підрахунку».

В той де час, він повідомив, що новий дрон і запасний акумулятор до нього вже були передані розвідгрупі ВСУ.