Аеропорт Вінниця оголосив тендер на реконструкцію аеродрому очікуваною вартістю 998 млн

Аеропорт Вінниця оголосив тендер на реконструкцію аеродрому очікуваною вартістю 998,11 млн грн.

Заявки прийматимуться до 8 липня, а аукціон призначено на 13 серпня.

Очікуваний термін постачання послуг – до 20 грудня 2021 року.

У лютому уряд представив план реконструкції аеропорту Вінниця, згідно з яким ремонтно-будівельні роботи збираються розділити на дві черги. Загальна сума проекту становитиме 2,2 млрд грн. А перший авіарейс хочуть запустити вже в цьому році.

В рамках першої черги заплановано реконструкцію злітно-посадкової смуги, часткова реконструкція перону, оновлення стветосигнального обладнання, інженерних мереж тощо

Очікується, що модернізація дозволить збільшити пасажиропотік аеропорту, урізноманітнити напрямки польотів, а також закладе основу для створення логістичного хабу.