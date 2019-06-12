Глава зовнішньої розвідки Бухарев задекларував подарунки своєї доньки на 15 млн

У декларації про доходи нового глави Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарева виявили подарунок дочці на суму 15 млн грн.

«Відкрила декларацію про доходи нового глави Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарева. Зазвичай, у деклараціях дуже щастить дружинам. Їм подружжя дарують щедрі подарунки. Але в декларації Бухарева, супер пощастило його доньці – Юлі. У минулому році, папа, народний депутат України, подарував їй один подарунок на суму 14,5 млн грн, потім ще один подарунок на суму 950 тисяч грн. Тобто нардеп зміг подарувати доньці подарунків на 15 млн грн при річному доході в 818 тисяч грн», – повідомила Бердинських.

Джерело – “Справа”

Крім того, на дружину екс-нардепа, співробітницю Управління освіти Дарницької районної державної адміністрації в Києві, задекларовано 400 тисяч доларів і 88 тисяч євро заощаджень при її зарплаті чиновниці в 91 тисячу 383 гривень за рік.