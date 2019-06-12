Крістен Стюарт вирішила остаточно перетворитися на чоловіка

Оцінити висвітлені брови і глибоке декольте Крістен Стюарт шанувальники могли на недавньому модному показі Chanel. У новому випуску видання 032c актриса пішла далі і продемонструвала більш розкуті, зухвалі і навіть брутальні образи.

Через довгі роки зйомок і зміни ролей в незалежному кіно Крістен Стюарт остаточно скинула з себе образ всіма коханої Белли Свон, щоб явити світу особистість з більш зухвалим характером. Під керівництвом фотографа Кольєр Шор актриса приміряла рвані футболки, ультракороткі топи, сорочки і важкі аксесуари. Темні і депресивні локації для зйомок зробили фотосет схожим на кадри з артхаусного кіно. Завдяки безперервним модних експериментів Стюарт постійно дивує: здається, тільки вчора вона голився налисо, а вже сьогодні выстветляет брови і фарбує короткі пасма в яскраві кольори.

В цьому році Крістен Стюарт представила драму «Джеремая Термінатор ЛеРой», закінчила зйомки у перезапуску «Ангелів Чарлі», а також взяла участь у зйомках документального фільму, присвяченого загиблим Антону Ельчину «З любов’ю, Антоша». Після новини про те, що колишнього бойфренда зірки Роберта Паттінсона затвердили на роль Бетмена, фанати закликали студію Warner Bros. дати роль Жінки-кішки Крістен, однак, за словами інсайдерів, її кандидатура навіть не розглядалася.