“Криворучко-баклан і шавка Бені” — опинився в списку партії Зеленського

Відповідав за розгін Майдану: у партію Зеленського йде скандальний СБУшник Януковича

У Верховну Раду від партії глави України Володимира Зеленського “Слуга народу” по мажоритарному округу Дніпропетровської області балотується СБУшник часів президентства Віктора Януковича Віталій Криворучко.

Відзначається, що кандидат у народні депутати курирував розгін Евромайдана, а також був членом партії екс-регіоналів “Відродження”.

Відомо, що до березня 2014 року Криворучко кілька років обіймав посаду першого заступника глави СБУ в Дніпропетровській області. Після люстрації свого начальника Віктора Воропая він встиг нетривалий час покерувати службою в Дніпрі. У жовтні 2014 року люструвати і самого Криворучко.

В січні 2014-го екс-співробітник СБУ особисто відповідав за операцію з розгону Майдану в місті. У результаті акція солідарності з Евромайданом обернулася безпрецедентними зіткненнями між демонстрантами і міліцією біля будівлі обласної державної адміністрації.

Так, під час мітингу, в якому взяло участь до 5 тисяч осіб, на активістів напали групи “титушек” і співробітники міліції, почалася стрілянина. Десятки людей отримали вогнепальні поранення від табельного та травматичної зброї, кілька людей опинилися в тяжкому стані в реанімації.

“Незважаючи на те, що відповідно до Закону України “Про очищення влади” Криворучко не може займати керівні посади протягом 10 років, колишній СБУшник Януковича розгорнув після люстрації активну політичну діяльність, об’єднавшись з “осиротевшими” екс-регіоналами у партію “Відродження”, – пише “Інформатор”.

У 2015 році Криворучко балотувався від екс-регіоналів в обласну раду, а також вів активну політичну діяльність: організовував святкування днів сіл, дарував меблі школам, висаджував липові алеї тощо.