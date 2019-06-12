У Харкові трирічний хлопчик випив відбілювач

У Харкові трирічний хлопчик із отруєнням потрапив до лікарні. Про це повідомили у прес-службі поліції Харківської обалсті.

Встановлено, що дитина випила відбілювач. На даний час малюк перебуває у реанімаційному відділенні обласної дитячої клінічної лікарні, стан його здоров’я задовільний.

Повідомлення про доставляння дитини до медичної установи Харкова надійшло до Новобаварського відділу поліції 12 червня о 08:27.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група районної поліції. Правоохоронці встановили, що хлопчик за місцем мешкання випив відбілювач, який знаходився у кухлі на столі. Дитина долила води та випила рідину. Батьки малолітнього у цей час знаходилися вдома, у сусідній кімнаті.

Факт події внесений до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Новобаварського відділу поліції. Проводиться подальша перевірка, встановлюються усі обставини. Також вирішується питання щодо притягнення батьків хлопчика до адміністративної відповідальності.