Обстріл аеропорту в Саудівській Аравії: багато постраждалих 

Ракета вдарила по залу прибуття аеропорту, постраждалі — мирні громадяни.

Єменські повстанці-хусіти випустили ракету по аеропорту міста Абха в Саудівській Аравії, в результаті поранення отримали 26 осіб.

Про це повідомляє в середу телеканал Al Arabiya з посиланням на арабську коаліцію, очолювану Саудівською Аравією, передає Фокус.

За даними телеканалу, ракета влучила по залу прибуття аеропорту, постраждалі — мирні громадяни. Коаліція назвала подію військовим злочином.

9 червня єменські повстанці-хусіти за допомогою безпілотників атакували в Саудівській Аравії аеропорт міста Джизан. Ударів зазнали ангари, в яких знаходилися саудівські безпілотники та інші об’єкти повітряної гавані.

Нагадаємо, збройний конфлікт в Ємені триває з березня 2014 року. Арабська коаліція, очолювана Саудівською Аравією, підтримує війська єменського президента Абда Раббо Мансура Хаді в їхньому протистоянні повстанцям.

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